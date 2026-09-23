Руденко: курс Японии на ремилитаризацию вынудит Россию на ответные меры

Россия примет меры против милитаристского курса Японии Руденко: курс Японии на ремилитаризацию вынудит Россию на ответные меры

Москва23 сен Вести.Курс Японии на ремилитаризацию будет иметь крайне негативные последствия для страны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью NEWS.ru.

Акцентируем, что это вынудит нас принять эффективные компенсирующие меры в целях поддержания должного уровня национальной обороноспособности заявил Руденко

По словам дипломата, Москва довольно часто предупреждает Токио о последствиях наращивания вооружений и другого боевого потенциала. Причем, эти сигналы передаются не только по дипломатическим каналам, но и публично.

Ранее старший научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД Владимир Нелидов рассказал ИС "Вести" о потенциальных угрозах для России, исходящих от Японии.