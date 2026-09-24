Москва24 сен Вести.Курс на ремилитаризацию, проводимый в Японии, угрожает стабильности в регионе.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Цзянь Бинь.

Вплоть до сегодняшнего дня Япония не только не признает свою историческую вину за агрессию [во времена Второй мировой войны], но и, повторяя старые уловки, под предлогом так называемого "экзистенциального кризиса" ускоряет процесс "ремилитаризации", угрожая миру и стабильности в регионе