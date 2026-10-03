В МИД России прокомментировали военные учения с участием Японии МИД РФ: военные учения с участием Японии лишились оборонительного характера

Москва3 окт Вести.Военные учения с участием Японии больше не носят исключительно оборонительный характер. Об этом сообщили в МИД России, передает РИА Новости.

В министерстве отметили планы Токио задействовать ударные ракетные комплексы Type 25 в ходе совместных японо-американских учений Keen Sword – 27, которые должны пройти в октябре текущего года.

Очевидно, что в рамках проводимого в Японии курса на ремилитаризацию мероприятия в военной сфере утратили прежний "сугубо оборонительный" характер заявили в ведомстве

Ранее замглавы МИД Андрей Руденко подчеркнул, что Россия не верит обещаниям Японии убрать американские ракетные комплексы из страны после завершения совместных с США учений.