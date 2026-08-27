СМИ: армия США собирается закупать восемь тысяч ракет малой дальности в год Defense News: США намерены ежегодно закупать восемь тысяч ракет малой дальности

Москва27 авг Вести.Американская армия планирует закупать восемь тысяч ракет малой дальности в год. Об этом пишет издание Defense News.

Пентагону, как отмечается, требуется ракета, аналогичная по своим характеристикам Hellfire и JAGM. Она должна работать в условиях помех и отсутствия сигнала GPS, а также запускаться с пилотируемых и беспилотных воздушных, наземных и морских платформ.

Первоначальная поставка до восьми тысяч ракет должна быть завершена в течение двух лет после заключения контракта. После этого планируется размещать ежегодные заказы на поставку до восьми тысяч ракет в год говорится в материале

В начале августа стало известно, что Министерство обороны США направило в Конгресс запрос на выделение 18,2 миллиарда долларов для пополнения запасов ракетного вооружения. Уточнялось, что на эти средства Пентагон намерен закупить ракеты для систем Patriot, высотные перехватчики THAAD, а также крылатые ракеты Tomahawk.