Москва27 авгВести.Американская армия заключила контракты с пятью компаниями на общую сумму до 2,2 миллиарда долларов на строительство и эксплуатацию атомных микроэлектростанций на военных базах. Об этом пишет агентство Reuters.
Инициатива, как отмечается, реализуется в рамках программы Сухопутных войск США Janus.
Армия считает, что разработка таких реакторов в рамках программы Janus может в будущем помочь обеспечить электроэнергией удаленные военные объекты, включая объекты на Аляске или на островахговорится в материале
Подчеркивается, что цель программы заключается в развертывании первого реактора к сентябрю 2028 года.
Ранее агентство Bloomberg передало, что армия США планирует потратить почти 400 миллионов долларов на закупку лазеров, поражающих беспилотники.