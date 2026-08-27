Reuters: Пентагон инвестирует до $2,2 млрд в микрореакторы для военных объектов

США потратят до $2,2 млрд на оснащение военных баз ядерными микрореакторами Reuters: Пентагон инвестирует до $2,2 млрд в микрореакторы для военных объектов

Москва27 авг Вести.Американская армия заключила контракты с пятью компаниями на общую сумму до 2,2 миллиарда долларов на строительство и эксплуатацию атомных микроэлектростанций на военных базах. Об этом пишет агентство Reuters.

Инициатива, как отмечается, реализуется в рамках программы Сухопутных войск США Janus.

Армия считает, что разработка таких реакторов в рамках программы Janus может в будущем помочь обеспечить электроэнергией удаленные военные объекты, включая объекты на Аляске или на островах говорится в материале

Подчеркивается, что цель программы заключается в развертывании первого реактора к сентябрю 2028 года.

Ранее агентство Bloomberg передало, что армия США планирует потратить почти 400 миллионов долларов на закупку лазеров, поражающих беспилотники.