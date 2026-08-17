Американская компания получила $22,9 млрд на ускорение выпуска ракет Tomahawk ВМС США заключили с Raytheon контракт на $22,9 млрд на выпуск ракет Tomahawk

Москва17 авг Вести.Военно-морские силы США заключили с американским оборонным подрядчиком Raytheon контракт на 22,9 миллиарда долларов на ускорение производства ракет Tomahawk. Об этом сообщили в Пентагоне.

Заключенный военно-морскими силами США контракт предусматривает ускорение производства ракет Tomahawk говорится в сообщении

В корпорации Raytheon, входящей в состав RTX​​​, заявили, что рассчитывают на тесную кооперацию с большим числом небольших и средних поставщиков по стране, чтобы оперативно нарастить выпуск ракет. Срок действия контракта с ВМС США составит семь лет.

Ранее СМИ сообщали, что активное применение ракет и других вооружений в рамках иранского конфликта привело к значительному сокращению американских арсеналов. Дефицит боеприпасов уже обернулся сбоями в поставках оружия союзникам Вашингтона в Европе, Азии и на Украине. Как считает The New York Times, это может подтолкнуть Россию и Китай к более решительным действиям в случае потенциального противостояния с США.