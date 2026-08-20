Миллиард на гиперзвук: стартап в США готовится делать ракеты для армии Стартап Castelion получил $1 млрд на производство гиперзвуковых ракет

Москва20 авг Вести.Американский оборонный стартап Castelion привлек более $1 млрд в виде инвестиций, деньги пойдут на ускорение производства гиперзвуковых ракет, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Средства предоставили инвестиционная фирма Carlyle, банк JPMorgan Chase и венчурный фонд Andreessen Horowitz.

Castelion намерена использовать полученные средства для ускорения выпуска гиперзвуковых ракет Blackbeard, а также для разработки более мощного гиперзвукового ударного оружия и систем ПВО, предназначенных для массового производства, уточняет WSJ.

США стремятся увеличить запасы гиперзвуковых ракет в ответ на рост арсенала подобных вооружений у Китая, отмечает WSJ.

Пентагон призвал оборонные компании нарастить производство систем ПВО наподобие Patriot. Это связано с тем, что конфликт на Украине значительно сократил запасы таких ракет у стран Запада, а конфликт США с Ираном довел состояние арсеналов до уровня, вызывающего серьезную обеспокоенность у администрации Белого дома.