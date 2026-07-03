Москва3 июлВести.Американская компания Meitner Energy предложила план строительства малого модульного реактора стоимостью $1,2 млрд в Аргентине, заявил официальный представитель правительства Аргентины Адриан Равьер в соцсети X.
Компания Meitner Energy представила министерству экономики и секретариату по вопросам ядерной энергетики частное предложение, которое предусматривает инвестиции в размере более $1,2 млрд в строительство атомного реактора в Аргентинеотметил Равьер
Речь идет о строительстве ядерного реактора мощностью 300 МВт, уточнил Равьер.
Впервые в истории Аргентины частная компания расширит энергетическую инфраструктуру и увеличит технологический потенциал страны, считает аргентинский чиновник.
Ранее стало известно, что Военно-морские силы США совместно с американским Национальным управлением ядерной безопасности начали разработку ядерной боеголовки W93/Mk7, которая станет первым проектом подобного рода за последние 40 лет.