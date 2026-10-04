Москва4 окт Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в субботу, 3 октября, провела запуск гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности, которая поразила цель на расстоянии 1000 километров. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ранее агентство передавало, что КНДР провела учения по пуску стратегических ракет средней дальности в сторону Японского моря​​​.

Учения были проведены в рамках усилий по подготовке военнослужащих ракетных войск, обслуживающих гиперзвуковую стратегическую систему вооружений, к обращению с техникой... Ракета, использованная в учениях, была запущена в северо-восточном направлении и поразила цель на расстоянии 1000 километров от [берега] в Японском море говорится в сообщении

Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на учениях, высоко оценил командный состав и солдат ракетного подразделения, которые участвовали в учениях, отмечает агентство. Он подчеркнул, что стране необходимо "продолжать ответственные усилия", чтобы "постоянно заставлять врага осознавать надежность и смертоносность" стратегических наступательных средств КНДР в рамках усилий сдерживания.

Ранее ЦТАК со ссылкой на заявление заведующей отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон передавало, что КНДР разработала технологию, позволяющую задавать ракетам как минимум четыре варианта траектории полета, и считает, что другие страны не смогут получить аналогичные возможности еще несколько лет.