Москва12 окт Вести."Ренхап" и Управление безопасности на море Японии утверждают, что Корейская Народно-Демократическая Республика, предположительно, запустила две баллистические ракеты. Один из боеприпасов упал через две минуты после первого сообщения.

По данным телеканала NHK, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Последний раз КНДР запускала ракеты третьего октября. Тогда в Центральном телеграфном агентстве Кореи сообщили, что это были учения. Через некоторое время заведующий отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявил, что республика разработала технологию, которая позволяет задавать ракетам как минимум четыре варианта траектории полета, и считает, что другие страны не смогут получить аналогичные возможности еще несколько лет.