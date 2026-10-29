КНДР запустила около 10 баллистических ракет в сторону Японии

В Южной Корее зафиксировали запуск около десяти ракет из КНДР КНДР запустила около 10 баллистических ракет в сторону Японии

Москва29 окт Вести.КНДР запустила около десяти баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, заявили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

Наши военные 29 октября около 12.30 (6.30 мск) зафиксировали запуск порядка десяти баллистических ракет малой дальности из района Вонсана в КНДР в сторону Японского моря говорится в сообщении ОКНШ

В командовании уточнили, что южнокорейские военные усилили наблюдение и бдительность на случай новых пусков. В регионе поддерживается тесный обмен информацией о баллистических ракетах КНДР, при этом сохраняется полная боевая готовность.

Днем ранее, 28 октября, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал от командиров рот Корейской народной армии (КНА) обеспечить полную готовность подразделений к возможной войне за счет постоянных интенсивных тренировок.