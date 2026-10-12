Москва12 октВести.В Сеуле прошло срочное совещание после запуска баллистических ракет со стороны КНДР. Представители власти дали указания принять все необходимые меры. Об этом сообщила южнокорейская администрация.
Также было проанализировано и оценено влияние нынешних пусков на безопасность страны и даны указания о принятии необходимых мерследует из сообщения
В ведомстве также отметили, что управление национальной безопасности администрации президента Республики Корея призвало Пхеньян немедленно прекратить запуски.
Корейская Народно-Демократическая Республика запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Часть из них пролетела более 900 километров.