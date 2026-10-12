Срочное совещание прошло в Сеуле после запуска баллистики со стороны КНДР

Сеул призвал КНДР прекратить запуски ракет Срочное совещание прошло в Сеуле после запуска баллистики со стороны КНДР

Москва12 окт Вести.В Сеуле прошло срочное совещание после запуска баллистических ракет со стороны КНДР. Представители власти дали указания принять все необходимые меры. Об этом сообщила южнокорейская администрация.

Также было проанализировано и оценено влияние нынешних пусков на безопасность страны и даны указания о принятии необходимых мер следует из сообщения

В ведомстве также отметили, что управление национальной безопасности администрации президента Республики Корея призвало Пхеньян немедленно прекратить запуски.

Корейская Народно-Демократическая Республика запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря​​​. Часть из них пролетела более 900 километров.