Ким Чен Ын приказал усилить подготовку армии КНДР к возможной войне Ким Чен Ын потребовал обеспечить полную готовность армии КНДР к войне

Москва28 окт Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал от командиров рот Корейской народной армии (КНА) обеспечить полную готовность подразделений к возможной войне за счет постоянных интенсивных тренировок. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Это заявление северокорейский лидер сделал на встрече с участниками третьего совещания командиров рот КНА, состоявшейся 27 октября.

Первоочередной революционной задачей командиров рот является завершение боевой подготовки подразделений для обеспечения полной готовности к войне, а способом ее выполнения - непрерывные и интенсивные тренировки подчеркнул Ким Чен Ын

По его словам, командиры должны уделять особое внимание повышению боеспособности военнослужащих, укреплению их патриотического духа и идеологической стойкости. Именно по этим результатам, отметил лидер КНДР, будут оцениваться профессиональные и организаторские качества офицеров.

Ким Чен Ын также заявил, что военная мощь страны зависит не только от современного вооружения, но и от уровня подготовки отдельных подразделений. Он подтвердил намерение продолжать преобразования в армии, отводя ключевую роль в этом процессе командирам рот.

Как уточняет ЦТАК, на мероприятии присутствовали заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР Ким Сон Ги и начальник Генерального штаба КНА Ли Ён Гиль.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын хочет создать "мощнейшую армию".