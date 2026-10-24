Москва24 окт Вести.Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын заявил на III слете командиров рот Корейской народной армии в Пхеньяне, что перед руководством страны стоит цель создать мощнейшую армию. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер КНДР назвал эту задачу первоочередной для нового перспективного плана.

Он отметил, что важнейшим звеном укрепления армии является повышение боеспособности рот, поскольку именно они составляют основу вооруженных сил КНДР.

Именно курс на строительство сильной армии на основе приоритета роты и ее укрепления представляет собой наилучший путь для обновления облика всей армии в кратчайший срок подчеркнул глава КНДР

Ким Чен Ын добавил, что для достижения поставленной цели необходимо повышать уровень военно-технической подготовки армии, укреплять дисциплину и идеологическую готовность военнослужащих.

Он также подчеркнул, что у командиров рот особая миссия, так как прежде всего они должны стать братьями и настоящими боевыми товарищами для солдат своей роты, проявлять большую искренность и самоотверженность, чтобы рота стала почти родным домом для военнослужащих.

Ранее лидер КНДР заявил, что страна продолжит совершенствовать свое вооружение и строить самую сильную в мире оборонную промышленность.