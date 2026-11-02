В КНДР заявили о планах продолжать ускоренно укреплять силы ядерного сдерживания ЦТАК: КНДР продолжит ускоренно укреплять силы ядерного сдерживания

Москва2 ноя Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) планирует и дальше стремительно укреплять силы ядерного сдерживания в ответ на военную активность США и Республики Корея в регионе.

Об этом заявил первый заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чон Сик, его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он подчеркнул, что совместные учения Республики Корея и США "Iron Mace", проходившие с 29 сентября по 2 октября для отработки совместного применения американских ядерных сил и обычных вооружений РК, нацелены на применение ядерного оружия против КНДР

Не будет никакого изменения в оборонной политике КНДР по дальнейшему стремительному укреплению сил сдерживания ядерной войны в ответ на существующие сложные и перспективные угрозы заявил Ким Чон Сик

Кроме того, он напомнил про состоявшиеся в октябре учения "Hoguk" и "Freedom Flag" в Республике Корея, а также "Keen Sword" в Японии.

Мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы силы сдерживания ядерной войны страны ответственно защитили суверенитет и безопасность государства, мир в регионе добавил представитель ТПК

Ранее председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоль заявил, что подготовка США и Южной Кореи к ядерной войне вступила в опасную фазу.

Кроме того, лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал от командиров рот Корейской народной армии (КНА) обеспечить полную готовность подразделений к возможной войне за счет постоянных интенсивных тренировок.