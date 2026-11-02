В КНДР назвали репетицией ядерной войны учения США и Южной Кореи КНДР: учения США и Южной Кореи – репетиция ядерной войны

Москва2 ноя Вести.Американо-корейские учения Iron Mace по интеграции обычных и ядерных сил являются репетицией ядерной войны, направленной на применение ядерного оружия против КНДР. Об этом заявил заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чон Сик.

По его словам, США стремятся к "удушению" КНДР с помощью ядерного оружия и эти угрозы постоянно усиливаются, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Военные учения с агрессивным кодовым названием являются самой ужасной репетицией ядерной войны, направленной на применение ядерного оружия против КНДР сказал Ким Чон Сик

Ранее Минобороны КНДР обвинило южнокорейских военных в обострении обстановки на границе и заявило о повышении риска военного столкновения. В ведомстве отметили, что попытки США и Южной Кореи обеспечить себе военное превосходство путем совместных учений могут привести к катастрофическим последствиям.