Пхеньян обвинил южнокорейских военных в обострении положения на границе

Военные КНДР обвинили Сеул в обострении обстановки на границе Пхеньян обвинил южнокорейских военных в обострении положения на границе

Москва30 окт Вести.Министерство обороны КНДР обвинило военных Южной Кореи в обострении обстановки на границе и заявило о повышении риска военного столкновения, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на северокорейское военное ведомство.

Северокорейские военные подчеркнули угрозу катастрофических последствий попыток США и Южной Кореи обеспечить себе военное превосходство, расширяя систему военных союзов и проводя совместные учения в регионе.

В то время как южнокорейские военные бандиты намеренно обостряют обстановку на границе между КНДР и Республикой Корея, активизация военной деятельности враждебных государств у самого нашего порога повышает опасность возникновения внезапного вооруженного столкновения говорится в сообщении

В КНДР отметили, что не собираются ограничивать себя в выборе мер, чтобы поддерживать систему сдерживания.

Несколько дней назад лидер КНДР Ким Чен Ын приказал усилить подготовку армии страны к возможной войне