В КНДР предупредили о страшной ядерной катастрофе из-за действий США В МИД КНДР предупредили о страшной ядерной катастрофе из-за действий США

Москва29 сен Вести.Наращивание ядерных сил Соединенными Штатами, а также их действия по распространению ядерного оружия и технологий привели международный ядерный порядок к состоянию полного разрушения, говорится в меморандуме МИД КНДР, который был опубликован Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Из документа также следует, что продолжение этого курса может обернуться "страшной ядерной катастрофой".

Если действия США по вертикальному и горизонтальному распространению ядерных технологий и дальше будут оставаться безнаказанными, "ящик Пандоры" окажется полностью открыт, и над человечеством нависнет страшная ядерная катастрофа указали в северокорейском министерстве

Также МИД КНДР обвинил Штаты в отказе от обязательств по ядерному разоружению, наращивании собственного ядерного потенциала и распространении ядерных технологий среди союзников. Отдельно в ведомстве отметили развитие сотрудничества вокруг AUKUS. В МИД КНДР указали на стремление Вашингтона привлечь к нему ряд других союзников.

Нельзя упускать из виду и то, что США пытаются привлечь к AUKUS своих союзников, включая Японию, Южную Корею, Новую Зеландию и Канаду, с тем чтобы превратить его в крупнейший в мире альянс атомных подводных лодок как по названию, так и по существу заявили в ведомстве

Из документа также следует, что нынешняя геополитическая ситуация, "при которой международный ядерный порядок оказался в состоянии полного разрушения из-за стремительного наращивания ядерных сил США и их откровенных действий по распространению ядерных технологий", требует от КНДР "играть более активную роль в защите мира во всем мире и обеспечении глобальной стратегической стабильности".

Ранее ЦТАК сообщило об успешном проведении Главным управлением ракетостроения Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) испытаний новейшего вооружения. По данным агентства, испытание прошло 20 сентября, на нем присутствовал высший руководитель КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын.