Пхеньян заявил, что МАГАТЭ не в праве вмешиваться в ядерную политику КНДР

Пхеньян жестко ответил по резолюции МАГАТЭ о ядерной программе КНДР Пхеньян заявил, что МАГАТЭ не в праве вмешиваться в ядерную политику КНДР

Москва19 сен Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет права вмешиваться в ядерную программу КНДР, заявила Ким Е Чжон, заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).

МАГАТЭ на генеральной конференции 17 сентября приняло резолюцию, в которой требует от КНДР полностью отказаться от развития ядерных программ.

Такая бессмысленная и неэффективная "резолюция", которую ежегодно фабрикует агентство по наущению США и Запада, является не новым для нас испытанием, а она не может оказывать никакого влияния на статус КНДР как ядерного государства. приводит слова Ким агентство ЦТАК

По ее словам, Пхеньян более десяти лет назад законно вышел из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и покинул состав МАГАТЭ, поэтому ядерная деятельность республики не подпадает под юрисдикцию агентства, и никаких прав в этом вопросе у него нет.

Кроме того, представитель КНДР обвинила агентство в двойных стандартах. Она указала, что МАГАТЭ не выражает недовольства по поводу размещения американского ядерного оружия в Европе, участия Южной Кореи и Японии в стратегиях контроля США, а также планов Сеула создать атомную подводную лодку. Она подчеркнула, что фактически МАГАТЭ полностью превратилось в агентство по атомной энергии США.

Ким добавила, что такая позиция подрывает международный режим противодействия распространению ядерного оружия.

Ким Е Чжон также отметила, что отказ от ядерных возможностей в условиях существующих угроз был бы для КНДР равносилен отказу от права на существование и безопасность. Для Пхеньяна надёжность ядерных сил остается одним из ключевых вопросов государственной безопасности.

Ранее сестра Ким Чен Ына заявила о необратимости ядерного статуса КНДР.