Москва19 сенВести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет права вмешиваться в ядерную программу КНДР, заявила Ким Е Чжон, заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).
МАГАТЭ на генеральной конференции 17 сентября приняло резолюцию, в которой требует от КНДР полностью отказаться от развития ядерных программ.
Такая бессмысленная и неэффективная "резолюция", которую ежегодно фабрикует агентство по наущению США и Запада, является не новым для нас испытанием, а она не может оказывать никакого влияния на статус КНДР как ядерного государства.приводит слова Ким агентство ЦТАК
По ее словам, Пхеньян более десяти лет назад законно вышел из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и покинул состав МАГАТЭ, поэтому ядерная деятельность республики не подпадает под юрисдикцию агентства, и никаких прав в этом вопросе у него нет.
Кроме того, представитель КНДР обвинила агентство в двойных стандартах. Она указала, что МАГАТЭ не выражает недовольства по поводу размещения американского ядерного оружия в Европе, участия Южной Кореи и Японии в стратегиях контроля США, а также планов Сеула создать атомную подводную лодку. Она подчеркнула, что фактически МАГАТЭ полностью превратилось в агентство по атомной энергии США.
Ким добавила, что такая позиция подрывает международный режим противодействия распространению ядерного оружия.
Ким Е Чжон также отметила, что отказ от ядерных возможностей в условиях существующих угроз был бы для КНДР равносилен отказу от права на существование и безопасность. Для Пхеньяна надёжность ядерных сил остается одним из ключевых вопросов государственной безопасности.
Ранее сестра Ким Чен Ына заявила о необратимости ядерного статуса КНДР.