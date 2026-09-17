Москва17 сен Вести.Ядерный статус КНДР является окончательным и закреплен как де-факто, так и де-юре, заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Таким образом младшая сестра высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына прокомментировала призывы к денуклеаризации, прозвучавшие на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Статус КНДР как ядерного государства является необратимым и категоричным говорится в заявлении, которое приводит агентство ЦТАК

Ким Е Чжон отметила, что требования о денуклеаризации не изменят намерений Пхеньяна по защите собственных интересов, а отрицание ядерного статуса КНДР "никак не сможет изменить нынешнюю реальность", поскольку он "уже физически и законно увековечился".

Сестра Ким Чен Ына добавила, что ядерный потенциал КНДР призван сдерживать внешние угрозы, а также поддерживать мир и безопасность в регионе.

16 сентября Минобороны КНДР предупредило о возможности применения ядерного оружия в ответ на действия США и Южной Кореи.