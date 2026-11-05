Москва5 ноя Вести.КНДР провела испытания новейшего комплекса ПВО. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Тестовый запуск состоялся 4 ноября и был организован Главным управлением ракетостроения КНДР.

Данные испытания… проведены в рамках обязательной деятельности оборонной и военной области всех инстанций, нацеленной на техническое обновление боевых систем и повышение боевой доверительности стратегического вооружения говорится в публикации

Испытания подтвердили надежность интеллектуализированных систем управления и новых материалов, использованных при создании аппарата, а также продемонстрировали способность комплекса ПВО опознавать и отождествлять цели, отмечается в сообщении агентства.

Ранее КНДР провела испытания кассетной боеголовки тактической баллистической ракеты.