Москва4 ноя Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил судостроительный завод в городе Нампхо, где осмотрел уникальный корабль, строительство которого сейчас ведется на предприятии.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что боевые возможности нового корабля будут превосходить все существующие аналоги.

Новый корабль, спроектированный для выполнения комплексных боевых задач с учетом современных способов ведения войны, мировых тенденций развития и конкретных условий нашей страны, создается как боевая система с оперативными возможностями, которыми не обладает ни одно другое государство в мире цитирует агентство слова лидера КНДР

Ким Чен Ын подчеркнул, что новый корабль имеет более внушительные размеры по сравнению с эсминцем, который был построен в прошлом году.

Он добавил, что на фоне изменения геополитической обстановки и роста угроз со стороны противников КНДР должна активно развивать и укреплять военно-морской флот, в том числе создавать высокотехнологичные судостроительные базы.

Ранее Ким Чен Ын объявил о новых мерах по развитию беспилотной авиации и внедрению искусственного интеллекта в системы вооружений.