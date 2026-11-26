Ким Чен Ын приравнял посягательство на ядерный статус КНДР к объявлению войны Ким Чен Ын: посягательство на ядерный статус КНДР станет объявлением войны

Москва26 ноя Вести.Пхеньян приравняет отрицание или оспаривание своего конституционного ядерного статуса к объявлению войны. Об этом сообщил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он подчеркнул, что пока существуют силы, которые считают ядерное оружие средством достижения господства, КНДР не откажется от своего ядерного статуса.

Если кто-либо попытается отрицать конституционный статус нашего государства или посягать на него, это будет грубейшим нарушением суверенитета и вмешательством во внутренние дела, направленным на принуждение нас к отказу от конституции и государственного строя​​​. Мы будем расценивать это как открытое объявление войны, а такого субъекта — как нашего врага сказал Ким Чен Ын

Он отметил, что статус КНДР как ядерной державы зафиксирован в Конституции страны и является неприкосновенным. Любое посягательство на него Ким Чен Ын назвал вмешательством во внутренние дела и нарушением суверенитета КНДР.

Ранее первый заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чон Сик заявил, что КНДР планирует и дальше стремительно укреплять силы ядерного сдерживания в ответ на военную активность Соединенных Штатов и Республики Корея в регионе.

По его словам, совместные учения Республики Корея и США Iron Mace нацелены на применение ядерного оружия против Пхеньяна.