В КНДР заявили о бессмысленности диалога с США Ким Ё Чжон: КНДР не видит смысла возобновлять переговоры с США

Москва4 ноя Вести.Пхеньян не видит смысла вести диалог с Вашингтоном, пока США не перейдут от враждебной политики к уважению суверенитета КНДР. Об этом заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон.

Ким Ё Чжон указала на неоднозначный подход Штатов к отношениям с народной республикой: США, по ее словам, заявляют о диалоге и стремлении к миру, в то же время продолжая политику противостояния, ведение военных учений и укрепление союзов.

Наша позиция ясна: нет необходимости садиться за стол переговоров с людьми, которым нельзя доверять, которые настроены враждебно и не желают отказываться от политики конфронтации приводит ее слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

Представитель партии затронула обвинения в причастности КНДР ко взлому криптовалютной биржи Binance, назвав их проявлением враждебной американской политики. Кроме того, она привела в пример призывы к денуклеаризации КНДР, военные учения совместно с сателлитами, санкции и обнародование доклада о торговле людьми.

Диалог, безусловно, входит в число вариантов обеспечения мира, однако для нас он не обязательно совпадает с национальными интересами подытожила Ким Ё Чжон

Она также предупредила о соразмерных ответных действиях КНДР на продолжающиеся провокации США.

Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чон Сик назвал репетицией ядерной войны учения США и Южной Кореи Iron Mace по интеграции обычных и ядерных сил.