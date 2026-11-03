В КНДР отвергли обвинения в причастности ко взлому криптобиржи Binance ЦТАК: КНДР опровергает обвинения в причастности ко взлому Binance

Москва3 ноя Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) отвергает обвинения США в причастности ко взлому крупнейшей криптовалютной биржи Binance 29 октября.

Об этом заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Недавно на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance были похищены криптовалюты на сумму несколько миллиардов долларов. В связи с этим крупнейшим событием США опять совершили излюбленную провокацию, связывая его с нами. Федеральное бюро расследований США пытается очернить нас как "государство киберпреступности", говоря, что получило информацию о причастности к событию хакерской организации, которая получает так называемую "поддержку" КНДР. Но выступления США являются безосновательным вздором и не новыми рассказала Ким Ё Чжон

Она напомнила об обвинениях Вашингтона в адрес Пхеньяна в связи с хакерскими атаками на криптовалютную биржу Bybit.

Решительно противостоять всяким злобным актам в киберпространстве – общем достоянии человечества и последовательно отвергать любые попытки политизировать кибернетический вопрос и использовать его как средство вмешательства во внутренние дела других стран, – такова неизменная политическая позиция правительства КНДР говорится в сообщении

Ранее основатель крупнейшей мировой киптобиржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов.

При этом Binance возместила 90% убытков от украденной при хакерской атаке суммы. По данным площадки, активы в биткоине, Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH), Solana (SOL) и XRP обеспечены полностью.

Тем не менее, криптобиржа Binance столкнулась со значительным оттоком средств после возобновления вывода активов. Как следует из заявления компании, клиенты вывели около 3,64 миллиарда долларов всего за девять с половиной часов.

По данным портала DefiLlama, к понедельнику пользователи вывели примерно 4,9 миллиарда долларов, что достигает 3% от величины активов, хранившихся на бирже до кибератаки.