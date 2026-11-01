Президент Трамп: мы не знаем, связан ли взлом крупнейшей биржи с Пхеньяном

Трамп заявил, что Штаты пока не могут доказать причастность КНДР ко взлому биржи Президент Трамп: мы не знаем, связан ли взлом крупнейшей биржи с Пхеньяном

Москва1 ноя Вести.Соединенные Штаты не знают, причастна ли Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) ко взлому крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп. Таким образом американский лидер опроверг озвученные ранее данные Федерального бюро расследований (ФБР).

Ранее ФБР заявляло, что ко взлому биржи может быть причастна КНДР.

Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связано ли это с Северной Кореей, но если это так, то мы обсудим этот вопрос с Северной Кореей отметил глава Белого дома

О взломе крупнейшей в мире биржи стало известно накануне. По данным ФБР, ущерб от действий хакеров может достигать 6,3 миллиарда долларов.