Москва1 нояВести.Соединенные Штаты не знают, причастна ли Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) ко взлому крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп. Таким образом американский лидер опроверг озвученные ранее данные Федерального бюро расследований (ФБР).
Ранее ФБР заявляло, что ко взлому биржи может быть причастна КНДР.
Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связано ли это с Северной Кореей, но если это так, то мы обсудим этот вопрос с Северной Кореейотметил глава Белого дома
О взломе крупнейшей в мире биржи стало известно накануне. По данным ФБР, ущерб от действий хакеров может достигать 6,3 миллиарда долларов.