Хакеров из КНДР заподозрили во взломе криптобиржи Binance The Hill: хакеров из КНДР заподозрили во взломе криптобиржи Binance

Москва30 окт Вести.За масштабной кибератакой на крупнейшую криптовалютную биржу Binance может стоять северокорейская группировка TraderTraitor. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на результаты расследования аналитических компаний TRM Labs и Chainalysis.

По данным экспертов, в ходе атаки злоумышленникам удалось вывести с торговой площадки свыше 6 миллиардов долларов всего за 20 минут.

В TRM Labs пояснили, что выводы о причастности TraderTraitor основаны на анализе транзакций в блокчейне и за его пределами. Специалисты также обратили внимание на сходство схемы взлома с прошлогодней кибератакой на биржу Bybit, за которой, согласно данным ФБР США, стояла та же структура.

Генеральный директор Binance Ричард Тэн заверил клиентов, что торговая платформа полностью компенсирует все понесенные в результате взлома убытки за счет собственных ресурсов компании.

По данным пресс-службы биржи, общий ущерб от взлома оценивается в $6,3 млрд. После случившегося временно ограничены операции по вводу и выводу средств, заморожены активы на сумму $3 млрд.