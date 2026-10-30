Москва30 октВести.За масштабной кибератакой на крупнейшую криптовалютную биржу Binance может стоять северокорейская группировка TraderTraitor. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на результаты расследования аналитических компаний TRM Labs и Chainalysis.
По данным экспертов, в ходе атаки злоумышленникам удалось вывести с торговой площадки свыше 6 миллиардов долларов всего за 20 минут.
В TRM Labs пояснили, что выводы о причастности TraderTraitor основаны на анализе транзакций в блокчейне и за его пределами. Специалисты также обратили внимание на сходство схемы взлома с прошлогодней кибератакой на биржу Bybit, за которой, согласно данным ФБР США, стояла та же структура.
Генеральный директор Binance Ричард Тэн заверил клиентов, что торговая платформа полностью компенсирует все понесенные в результате взлома убытки за счет собственных ресурсов компании.
По данным пресс-службы биржи, общий ущерб от взлома оценивается в $6,3 млрд. После случившегося временно ограничены операции по вводу и выводу средств, заморожены активы на сумму $3 млрд.