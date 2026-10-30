Москва30 октВести.Взлом ноутбука одного из сотрудников мог стать причиной инцидента с безопасностью на бирже криптовалюты Binance. Об этом сообщила пресс-служба платформы.
Взлом устройства, как отмечается, позволил злоумышленнику получить доступ к сервисному контейнеру и инициировать несанкционированные транзакции.
Согласно предварительному расследованию Binance, инцидент с безопасностью мог быть связан с компрометацией ноутбука инженера-разработчикаговорится в заявлении в соцсети X
В компании отметили, что общий ущерб от инцидента оценивается примерно в 6,3 миллиарда долларов.
Накануне биржа на фоне сообщений о проблемах с безопасностью обязалась покрыть все убытки пользователей.