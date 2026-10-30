Binance: инцидент с безопасностью мог быть связан со взломом ноутбука сотрудника

Инцидент с безопасность на бирже Binance мог произойти из-за взлома ноутбука Binance: инцидент с безопасностью мог быть связан со взломом ноутбука сотрудника

Москва30 окт Вести.Взлом ноутбука одного из сотрудников мог стать причиной инцидента с безопасностью на бирже криптовалюты Binance. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Взлом устройства, как отмечается, позволил злоумышленнику получить доступ к сервисному контейнеру и инициировать несанкционированные транзакции.

Согласно предварительному расследованию Binance, инцидент с безопасностью мог быть связан с компрометацией ноутбука инженера-разработчика говорится в заявлении в соцсети X

В компании отметили, что общий ущерб от инцидента оценивается примерно в 6,3 миллиарда долларов.

Накануне биржа на фоне сообщений о проблемах с безопасностью обязалась покрыть все убытки пользователей.