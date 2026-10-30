Coindesk: хакеры провели атаку на биржу Binance и похитили $5,7 млрд

Coindesk: хакеры похитили с биржи Binance рекордные $5,7 млрд Coindesk: хакеры провели атаку на биржу Binance и похитили $5,7 млрд

Москва30 окт Вести.Из кошельков на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance похищены $5,7 млрд в различной криптовалюте, сообщает портал Coindesk.

Основатель биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что площадка, вероятно, подверглась хакерской атаке​​​. При этом деньги пользователей находятся в безопасности, подчеркнул предприниматель.

В кошельке хакера сейчас находятся более $5,7 млрд в различной криптовалюте, включая почти $1,5 млрд в биткоинах и $900 млн в Ethereum. Также в кошельке находятся $1,4 млрд в USDT и USDC отмечает Coindesk со ссылкой на аналитическую блокчейн-платформу Arkham

Coindesk полагает, это речь идет о крупнейшем взломе Binance в истории торгов криптовалютами.

Между тем стоимость биткоина снижается на фоне сообщений о возможной хакерской атаке на Binance. Так, биткоин подешевел на 2,6% до $78670.