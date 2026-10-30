Москва30 октВести.Из кошельков на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance похищены $5,7 млрд в различной криптовалюте, сообщает портал Coindesk.
Основатель биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что площадка, вероятно, подверглась хакерской атаке. При этом деньги пользователей находятся в безопасности, подчеркнул предприниматель.
В кошельке хакера сейчас находятся более $5,7 млрд в различной криптовалюте, включая почти $1,5 млрд в биткоинах и $900 млн в Ethereum. Также в кошельке находятся $1,4 млрд в USDT и USDCотмечает Coindesk со ссылкой на аналитическую блокчейн-платформу Arkham
Coindesk полагает, это речь идет о крупнейшем взломе Binance в истории торгов криптовалютами.
Между тем стоимость биткоина снижается на фоне сообщений о возможной хакерской атаке на Binance. Так, биткоин подешевел на 2,6% до $78670.