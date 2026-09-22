США заподозрили Binance в нарушении санкций в отношении Ирана Bloomberg: прокуроры США изучают роль Binance в транзакциях с Ираном

Москва22 сен Вести.Министерство юстиции США начало расследование в отношении оператора крупнейшей в мире криптобиржи — компании Binance Holdings Ltd. — на предмет возможного нарушения санкций против Ирана, сообщило Bloomberg.

Согласно информации агентства, федеральные прокуроры проверяют факты возможных нарушений режима американских санкций в отношении Тегерана со стороны Binance, которая допускала определенные торговые операции на своей платформе. Отмечается, что власти изучают, было ли это сделано намеренно.

В Binance, в свою очередь, заявили о сотрудничестве с правоохранительными органами и приверженности борьбе с недобросовестными участниками рынка.

В феврале 2026 года газета The Wall Street Journal сообщила, что на платформе Binance зарегистрировано около двух тысяч аккаунтов, якобы связанных с Ираном, через которые прошли транзакции на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Binance подала в суд на издание.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент пообещал каждую неделю вводить новые санкции в отношении различных структур за связи с Тегераном, чтобы усилить давление на Исламскую Республику.