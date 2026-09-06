Москва6 сен Вести.Американская администрация столкнулась с неожиданной проблемой в своей кампании по финансовой изоляции Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, "слабым звеном" в этой стратегии оказались сами банки Соединенных Штатов, через клиринговые счета которых, вопреки санкциям, ежегодно проходят миллиарды долларов иранских средств.

По данным издания, Тегеран создал разветвленную сеть теневого банкинга, включающую подставные компании и обменные пункты, действующие, в частности, в Гонконге и Дубае. Эти организации не открывают счета напрямую в американских банках, а используют посредников — партнеров в Китае, ОАЭ и других странах, у которых есть корреспондентские отношения с финансовыми учреждениями США. Посредники переводят средства от имени подставных фирм, не раскрывая их связи с Ираном, и американские банки проводят такие операции, не имея возможности отследить конечного бенефициара.

Примером служит случай, описанный WSJ: иранская инженерная фирма разместила у китайского поставщика заказ на 150 тысяч печатных плат и датчиков на сумму 650 тысяч долларов. В счете были указаны реквизиты китайского банка, а платеж должен был пройти через банк-корреспондент в Нью-Йорке. При этом западные чиновники признают, что отследить такие транзакции крайне сложно.

Пекин, как отмечает издание, неоднократно заявлял о неприятии односторонних санкций Вашингтона, называя их необоснованными. После начала американской операции "Экономический изгой" против Ирана китайский МИД подчеркивал, что экономическая война дестабилизирует мировую экономику. Власти Гонконга, в свою очередь, заявили, что соблюдают лишь санкции ООН, но не ограничения, введенные в одностороннем порядке отдельными государствами.