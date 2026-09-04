Глава Минфина США Бессент заявил о новых мерах по изоляции Тегерана Евросоюз присоединился к экономической операции США против Ирана

Москва4 сен Вести.Европейский союз официально присоединился к проводимой США экономической операции под названием "Экономический изгой" в отношении Ирана. Об этом сообщил глава Министерства финансов США Скотт Бессент в социальной сети X.

Бессент подчеркнул, что совместные действия союзников направлены на перекрытие Тегерану доступа к международной финансовой системе с целью пресечь финансирование ядерных разработок и вооруженных группировок. Ранее глава Минфина США предупредил о возможности применения вторичных санкций, вплоть до отключения от долларовых расчетов сторонних стран, не соблюдающих ограничения.

Эксперты The New York Times отмечают, что без участия Индии и Китая изоляция экономики Ирана может оказаться неэффективной и вызвать дестабилизацию мировых рынков.