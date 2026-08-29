Военного США могут обвинить за ставки по операциям в Иране и Венесуэле

В США военного могут обвинить из-за ставок на операции в Иране и Венесуэле Военного США могут обвинить за ставки по операциям в Иране и Венесуэле

Москва29 авг Вести.В США ведется расследование в отношении неназванного военного, который заработал более миллиона долларов, делая успешные ставки, касающиеся операций Пентагона в Иране и Венесуэле. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Источники издания утверждают, что обвинения военному могут предъявить осенью этого года. Расследование в отношении него следователи начали весной 2026 года. Подозреваемому могут вменить неправомерное использование инсайдерской информации.

В издании также отметили, что этот случай свидетельствует о наращивании борьбы в США с нарушениями на букмекерских площадках.

23 апреля в федеральном суде Манхэттена обнародовали обвинительное заключение. Гэннон Кен Ван Дайк делал ставки на ввод войск США в Венесуэлу и смещение Мадуро. Если он будет признан виновным в инсайдерском использовании секретной военной информации, то ему грозит тюремный срок на 60 лет.

Ранее американское издание WSJ также сообщало, что Белый дом разослал своим сотрудникам предупреждение о том, чтобы они не использовали свое служебное положение и допуск к информации для ставок на исход конфликта с Ираном.