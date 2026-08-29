Bloomberg: Пентагон может на 100 лет завладеть частью нефтяных запасов Венесуэлы

Пентагон и скандальный инвестор: СМИ о деталях сделки США по венесуэльской нефти Bloomberg: Пентагон может на 100 лет завладеть частью нефтяных запасов Венесуэлы

Москва29 авг Вести.Управление стратегического капитала при Пентагоне может взять на себя контроль над потенциальной крупной энергетической сделкой между США и Венесуэлой.

Один из рассматриваемых вариантов предполагает аренду венесуэльских энергетических активов сроком на 100 лет, сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

По информации источников агентства, американское правительство рассчитывает получить значительную долю в нефтяных резервах Венесуэлы благодаря возможному партнерству с Пентагоном и известным венесуэльским бизнесменом Алехандро Бетанкуром. Bloomberg описывает его как "противоречивого инвестора в энергетическом секторе", который стал ключевым посредником в отношениях между Вашингтоном и Каракасом.

Управление стратегического капитала при Пентагоне, образованное в 2022 году тогдашним президентом США Джо Байденом, изначально создавалось для поддержки развития критически важных технологий с привлечением частного капитала. Сейчас администрация Белого дома рассматривает его как структуру, способную курировать американские инвестиции в нефтяной сектор Венесуэлы и решать проблемы с цепочками поставок, говорится в статье.

На переговорах обсуждаются 17 нефтяных месторождений в ключевых нефтеносных бассейнах страны, включая район Хунин в поясе тяжелой нефти Ориноко и участки возле озера Маракайбо.

Возможное установление Пентагоном прямого контроля над энергетическими запасами другой страны стало бы "примечательным и нестандартным" шагом США в усилении влияния на нефтяной сектор Венесуэлы, отметило Bloomberg.

Крупные американские корпорации, такие как ExxonMobil и ConocoPhillips, пока воздерживаются от прямых инвестиций в Венесуэлу. Однако компания North American Blue Energy Partners, контролируемая Бетанкуром, уже стала ведущим производителем нефти в стране и важным посредником для американской стороны.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что США оказали давление на власти Швейцарии, чтобы уголовное дело против Бетанкура не дошло до вынесения приговора. Это связано с ролью бизнесмена как ключевого посредника между Вашингтоном и Каракасом.

Бетанкур также помог оформить лицензии компаниям Vitol и Trafigura на покупку венесуэльской нефти со скидкой 15 долларов за баррель по предоплате.

После похищения американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро исполняющей обязанности главы государства Делси Родригес "объяснили, что Бетанкур будет ключевым посредником в перезапуске нефтяной индустрии страны", и посоветовали координировать с ним все связанные с этим вопросы, говорится в статье.

О том, что США близки к сделке с Венесуэлой о приобретении доли в проектах по разработке более чем десяти действующих нефтяных месторождений страны, написал 27 августа интернет-портал Axios.