Bloomberg: фирма из США готовит крупнейшую с 1960 года поставку топлива на Кубу

Американская компания готовит крупнейшую за 66 лет поставку топлива на Кубу Bloomberg: фирма из США готовит крупнейшую с 1960 года поставку топлива на Кубу

Москва10 июн Вести.Трейдинговая компания Vanguard Energy из США намерена переправить на Кубу 250 тысяч баррелей дизельного топлива и бензина, это может стать крупнейшей поставкой американского сырья на остров с 1960 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу фирмы Мэтью Кланна.

Как отмечается, поставляемый груз – 100 тысяч баррелей бензина и 150 тысяч баррелей дизеля – будет предназначен исключительно для частного сектора. В публикации говорится, что этого объема хватит для удовлетворения стандартного спроса на протяжении 11 дней.

Агентство указывает, что сделка пока находится на этапе переговоров, однако компания уже зафрахтовала судно под флагом Соединенных Штатов, условилась о поставке с нефтеперерабатывающим заводом в Техасе и взяла в аренду на Кубе резервуары для хранения и распределения топлива.

До этого Vanguard Energy отправляла на остров небольшие партии бензина и дизельного топлива.

Куба переживает масштабный энергетический кризис. В конце января 2026 года администрация президента США Дональда Трампа объявила о блокаде поставок топлива на остров. В результате этого по всей стране возникают регулярные отключения света.

В мае министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви заявил, что запасы топлива у республики полностью исчерпаны.

По его словам, Куба не получала необходимых поставок топлива с декабря прошлого года, единственная крупная партия поступила в апреле – российский танкер доставил около 100 тысяч тонн нефти в качестве гуманитарной помощи.

В начале июня Трамп подчеркнул, что США разберутся с Кубой и ее политическим устройством после того, как удастся разрешить конфликт с Ираном.

Согласно сведениям газеты Versión Final, кубинские власти начали вооружать мирных граждан из-за угрозы вторжения американских войск на остров.