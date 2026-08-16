Тегеран обещает выплатить $30 тысяч за каждого убитого или пленного военного США

Иран назначил награду за каждого убитого или плененного солдата США Тегеран обещает выплатить $30 тысяч за каждого убитого или пленного военного США

Москва16 авг Вести.Командующий армии Ирана Амир Хатами заявил, что за каждого убитого или плененного американского солдата будет выплачиваться награда в 30 тысяч долларов. Его слова передает гостелерадиокомпания IRIB.

Уточняется, что соответствующее решение принято на фоне обращений от желающих принять участие в так называемом финансовом джихаде.

Учитывая большое количество запросов на участие в финансовом джихаде, был разработан план, согласно которому лицу, убившему или захватившему в плен американского солдата, армия Ирана вручит вознаграждение в размере 30 000 долларов США или 5 миллиардов иранских туманов. Иранские женщины, добившиеся успеха в этом деле, получат двойное вознаграждение заявил Хатами

Вашингтон и Тегеран оказались в ситуации, когда ни одна из сторон не знает, как завершить продолжительный вооруженный конфликт с пользой для себя, отмечает Bloomberg. Переговоры вряд ли смогут надолго устранить глубинные разногласия между сторонами. По мнению экспертов делового издания, наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития – продолжение конфликта с относительно низкой интенсивностью.