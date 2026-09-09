Британец вернул доступ к 61 биткоину спустя 12 лет и стал миллионером

Британец стал миллионером спустя 12 лет благодаря биткоину Британец вернул доступ к 61 биткоину спустя 12 лет и стал миллионером

Москва9 сен Вести.Житель Великобритании спустя 12 лет восстановил доступ к 61 биткоину, которые хранились на закрывшейся криптовалютной бирже Intersango. Стоимость активов к 9 сентября достигла примерно $4,78 млн, сообщает VnExpress International.

Британец по имени Крис приобрел биткоины еще в 2011 году, когда учился в университете. После закрытия биржи в 2014-м он потерял доступ к аккаунту и считал свои деньги безвозвратно утраченными.

Это был удар под дых. Я перестал следить за курсом, потому что решил, что деньги потеряны навсегда рассказал Крис

На тот момент принадлежавшие ему биткоины стоили около 4 тыс. фунтов стерлингов (около 460 тысяч рублей). Крис перестал следить за стоимостью криптовалюты, поскольку был уверен, что больше не сможет вернуть свои активы.

В 2018 году мужчина получил несколько писем от бывших основателей Intersango с предложением связаться с ними. Однако Крис принял сообщения за попытку мошенничества и удалил их.

В начале 2026 года жена убедила британца вновь попытаться вернуть криптовалюту. Он обратился в юридическую фирму CEL Solicitors, специализирующуюся на делах о возврате цифровых активов. После урегулирования вопроса Крис получил доступ к 61 биткоину.

По состоянию на 9 сентября стоимость криптовалюты составляла около 4,78 млн долларов. Часть активов британец намерен продать, а вырученные средства потратить на покупку дома для матери, семейную поездку и другие нужды.

После восстановления доступа Крис продолжает регулярно проверять состояние своего счета, опасаясь вновь потерять возможность распоряжаться средствами.

21 августа биткоин вырос в цене и достиг отметки в $75 тыс. впервые с 27 мая. Его стоимость во время торгов на площадке росла на 2,77%, до $75,045 тыс.