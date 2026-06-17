Москва17 июн Вести.Предъявлено обвинение IT-директору компании DiHouse Юрию Беленькому (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) в переводе криптовалюты на счет журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) на общую сумму в размере более 62 тыс. рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Беленькому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Вину фигурант дела не признал приводится выдержка из документов

По данным следствия, 49-летний фигурант не менее 7 раз переводил крипту со своего криптокошелька на счет Бабченко. На сегодняшний день общая сумма переводов составляет более 62 тыс. рублей.

Уточняется, что накануне в ходе рассмотрения апелляционной жалобы адвокат топ-менеджера просил отпустить его подзащитного под домашний арест, упрекнув следствие в волоките. Однако апелляция признала законным продление Беленькому срока содержания под стражей до 10 июля.

Уголовное дело в отношении IT-директора DiHouse было возбуждено в октябре 2025 года. Тогда же он был задержан и арестован в Москве.

Ранее в пресс-службе Мосгорсуда сообщали, что инкриминируемые Беленькому преступления были совершены с января 2023 по март 2024 гг. для финансирования вооруженных сил Украины (ВСУ), а также террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ.

Аркадий Бабченко был признан иноагентом в апреле 2023 года. Журналист собирал деньги в поддержку ВСУ, а также распространял ложную информацию о принимаемых решениях органами публичной власти и проводимой ими политике. С 2017 года мужчина проживает за пределами России. В отношении него возбуждено уголовное дело. Он также объявлен в розыск.