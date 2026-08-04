Москва4 авгВести.Бывшему агенту Федерального бюро расследований (ФБР) США Патрику Яроку предъявили обвинения в том, что он перевел на свой личный криптокошелек около одного миллиона долларов с криптовалютных счетов, которые якобы связаны с Россией. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на два источника.
Обвиняемый занимал в ФБР руководящую должность и был прикомандирован к разведсообществу США.
[Его] обвиняют по двум федеральным статьям в переводе почти одного миллиона долларов с криптовалютных счетов, связанных с государством-соперником, на свой личный криптовалютный кошелек... По словам двух источников, знакомых с ситуацией, государство-соперник – это Россияговорится в публикации
На допросе Ярок признался, что вошел в системы ФБР и нашел ключи, необходимые для перевода денег из кошельков, а затем совершил около дюжины транзацкий. В общей сложности он перевел 925,4 тыс. долларов.