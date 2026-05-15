В отношении жителя Перми завели дело о госизмене за помощь Киеву через крипту

Москва15 мая Вести.В Перми следователи завели дело на местного жителя, который перевел деньги на криптовалютный кошелек для финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пермское управление ФСБ, передает РИА Новости.

По версии следствия, мужчина выступал против проведения спецоперации и потому перевел деньги на криптокошелек, который использовался для сбора денег для помощи ВФУ.

Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к совершению преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена" отмечается в сообщении

По этой статье наказание может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.