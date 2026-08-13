В Мособласти арестован мужчина, отправивший "звезды" в Telegram запрещенному РДК

Житель Мособласти арестован за отправку "звезд" в Telegram запрещенному РДК В Мособласти арестован мужчина, отправивший "звезды" в Telegram запрещенному РДК

Москва13 авг Вести.В Московской области был арестован мужчина, который отправил РДК (запрещенная в РФ террористическая организация) "звезды" в Telegram - внутреннюю валюту мессенджера. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение об аресте вынес Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 10 октября 2026 года включительно говорится в публикации

По версии обвинения, сам арестованный мужчина является сторонником запрещенной организации. Он совершил перевод владельцу канала РДК, поставив платную реакцию в виде звезды.

В результате ему вменяется финансирование терроризма.