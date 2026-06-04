Курс биткоина обвалился ниже $62 тысяч

Биткоин упал ниже $62 тысяч Курс биткоина обвалился ниже $62 тысяч

Москва4 июн Вести.Стоимость крупнейшей по капитализации криптовалюты - биткоина (BTC) - опустилась ниже 62 тысяч долларов. Об свидетельствуют данные торгов.

На бирже Binance стоимость биткоина в ночь на 4 июня опускалась до 61,4 тысячи долларов.

Накануне стоимость биткоина упала ниже 65 тысяч долларов впервые с 28 февраля.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что американские правоохранители конфисковали криптовалюту на общую сумму 8 миллиардов долларов у камбоджийской компании Prince Holding Group, было задержано около 300 человек.