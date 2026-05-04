Цена биткоина перевалила за $80 тысяч впервые с 31 января

Стоимость биткоина пробила отметку в $80 тысяч впервые с конца января Цена биткоина перевалила за $80 тысяч впервые с 31 января

Москва4 мая Вести.Стоимость биткоина поднялась за сутки на 2,7%, превысив отметку в 80 тысяч долларов впервые более чем за три месяца, свидетельствуют данные торгов на криптобирже Binance.

Биткоин по состоянию на 06​​​.20 мск подорожал на 2,7% за сутки – до 80,2 тысячи долларов. Такой стоимости он достиг впервые с 31 января текущего года.

Ранее газета The New York Times в ходе расследования пришла к выводу, что создателем биткоина, скрывавшимся 17 лет под псевдонимом Саташи Накамото, может быть британский криптограф и глава блокчейн-компании Blockstream Адам Бэк.