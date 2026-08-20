Биткоин подорожал до 70 тысяч долларов впервые с начала лета Стоимость биткоина достигла $70 тыс. впервые с 2 июня 2026 года

Москва20 авг Вести.Курс биткоина в ночь на четверг, 20 августа, превысил отметку в 70 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с июня 2026 года.

На платформе Binance, которая является крупнейшей биржей по объему операций с криптовалютами, к 0.47 по московскому времени стоимость биткоина увеличилась на 8,34%, достигнув 70 тысяч долларов. Однако к 01.00 мск рост замедлился, и цена зафиксировалась на уровне 69,7 тысячи долларов.

По информации портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю стоимость биткоина на основе данных более чем 20 бирж, цена на криптовалюту увеличилась на 7,51%, составив в среднем 69,4 тысячи долларов.

Биткоин в начале лета ускорил снижение: 5 июня его цена снизилась на 6%. Стоимость цифровой валюты впервые с 10 октября 2024 года опустилась ниже отметки в 60 тысяч долларов.