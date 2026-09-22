Стоимость биткоина превысила 87 тысяч долларов впервые с конца января 2026 года

Биткоин подорожал до 87 тысяч долларов впервые с начала 2026 года Стоимость биткоина превысила 87 тысяч долларов впервые с конца января 2026 года

Москва22 сен Вести.Курс биткоина продолжает увеличиваться в ночь на вторник, 22 сентября, и в моменте криптовалюта превысила отметку в 87 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 29 января 2026 года.

На платформе Binance, которая является крупнейшей биржей по объему операций с криптовалютами, стоимость биткоина по состоянию на 23:52 по московскому времени 21 сентября выросла на 7,19% и достигла 87 014 долларов.

Ранее стало известно, что житель Британии вернул потерянный 12 лет назад кошелек с биткоинами и стал миллионером.