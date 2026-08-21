Стоимость фьючерса на золото впервые с 29 мая превысила $4600 за унцию

Фьючерс на золото подорожал до $4600 за унцию впервые с 29 мая Стоимость фьючерса на золото впервые с 29 мая превысила $4600 за унцию

Москва21 авг Вести.Стоимость декабрьского фьючерса на золото впервые с 29 мая превысила $4600 за тройскую унцию, свидетельствуют данные с торговой площадки Comex.

К 04.35 золото подорожало на 1,21% до $4600,3 за тройскую унцию. Через 10 минут рост стоимости фьючерса замедлился до $4583,5 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,57% до $68,49 за тройскую унцию.

Между тем 7 августа стоимость декабрьского фьючерса на золото впервые с середины июня превысила $4400 за тройскую унцию.