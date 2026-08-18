Мировые цены на сахар выросли на 4% и достигли максимума с мая 2025 года

Мировые биржевые цены на сахар взлетели до максимума за 15 месяцев Мировые цены на сахар выросли на 4% и достигли максимума с мая 2025 года

Москва18 авг Вести.На мировых товарных биржах продолжается стремительный рост цен на сахар. Сегодня стоимость этого сырья поднялась почти на 4%, достигнув рекордной отметки с мая прошлого года, свидетельствуют данные торговой площадки ICE Futures.

По состоянию на 15:18 по московскому времени цена октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар выросла на 4,09% и составила 17,56 цента за фунт. В ходе торгов показатель достигал 17,58 цента — это максимум с 22 мая 2025 года.

Всего за первую половину августа котировки сахара прибавили более 19%.