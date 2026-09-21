Цены на маргарин для производителей хлеба выросли на 15-20% в течение месяца Союз хлебопечения попросил ФАС проверить основания для роста цен на маргарин

Москва21 сен Вести.Национальный союз хлебопечения (НСХ) обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой проверить обоснованность роста закупочных цен на масложировую продукцию. Об этом пишет "Коммерсант".

В прошлом месяце стоимость ряда позиций маргарина для производителей взлетела на 15-20% в сравнении с июлем, следует из обращения НСХ. В сентябре ожидается рост стоимости уже на 30% к июлю, а для заменителей молочного жира (ЗМЖ) этот показатель может составить 60%.

В ФАС изданию заявили, что обращение поступило, оно будет рассмотрено в установленном порядке.

Ранее стало известно, что власти возьмут под контроль цены на некоторые продукты питания с 1 января 2027 года.