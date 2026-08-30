В Госдуме попросили ФАС проверить цены на хлеб Миронов попросил ФАС проверить цены на хлеб в РФ

Москва30 авг Вести.Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов попросил Федеральную антимонопольную службу проверить цены на хлеб в регионах, сообщает ТАСС.

Политик выразил недоумение подорожанием продукта при снижении цен на зерно.

Я требую от ФАС немедленно вмешаться. Проверить всю цепочку, от мельницы до кассы. Найти, кто накручивает цену на хлеб при дешевом зерне подчеркнул он

Политик отметил, что за последний год стоимость хлеба выросла в среднем на 10%. По его словам, торговые сети неоправданно завышают цены.

Миронов призвал привлечь к ответственности виновных, если наценка окажется необоснованной. Кроме того, цены должны вернуться к справедливому уровню, уверен он.