Москва20 авг Вести.Цены на сахар-песок в России с начала года выросли более чем на 22%, однако к концу сентября продукт может начать дешеветь. Такой прогноз дал доцент Финансового университета Исмаил Исмаилов, его слова приводит KP.RU.

По данным Росстата, в середине августа килограмм сахара в среднем по стране стоил 84,1 рубля против 79,8 рубля месяцем ранее. За год цена выросла примерно на 16%. При этом с начала 2026 года сахар подорожал более чем на 22%, тогда как бензин за тот же период прибавил около 18%.

В сервисе мониторинга цен "Ценозавр" сообщили, что за последние два месяца сахар в российских торговых сетях подорожал в среднем на 3% и достиг 93 рублей за килограмм. В Москве рост составил 4%, до 97 рублей. В "Чижике" цена увеличилась на 10%, до 70 рублей за килограмм.

В Минсельхозе рост стоимости связывают прежде всего с сезонным увеличением спроса. Летом население и перерабатывающие предприятия закупают больше сахара для заготовки фруктов и ягод. По мере поступления на рынок продукции нового урожая сахарной свеклы ситуация должна стабилизироваться.

Исмаилов отметил, что на стоимость продукта влияет сразу несколько факторов. Среди них сезонный пик спроса, проблемы с топливом и логистикой в южных регионах, подорожание импортных семян сахарной свеклы и сокращение посевных площадей.

В этом году ожидается больший ее урожай, чем в прошлом - более 51 миллиона тонн против прошлогодних 48 миллионов отметил эксперт

Кроме того, в 47 регионах власти заключили с бизнесом соглашения о сдерживании цен. Крупные торговые сети ограничили наценки на сахар в пределах 5-10%.

По прогнозу Исмаилова, по мере снижения сезонного спроса и поступления на рынок сахара из свеклы нового урожая цены начнут снижаться. В полной мере этот эффект, по его оценке, проявится ближе к концу сентября.